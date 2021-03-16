



Напомним, 23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. По информации TUT.BY, заседания отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса. 9 марта стало известно, что заседаний 9 и 10 марта не будет, 15 марта процесс также не возобновился.





— По информации, которую нам сообщили в суде, в ближайшие дни процесс не возобновится. Когда именно будет заседание, нам не сообщают. Это состояние неопределенности продолжается уже три недели. Не могу сказать, что такая ситуация соответствует законным интересам нашего подзащитного, потому что в процессе, если бы он продолжался, была бы уже продемонстрирована неправомерность уголовного преследования Виктора Бабарико. Однако перерыв продолжается, — рассказал Дмитрий Лаевский.

Процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.





Уже на несколько заседаний пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.





По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.



