Николай Статкевич возле ЦИК, 15 мая. Фото – Артем Лява, belsat.eu





Четыре человека будут проходить обвиняемыми по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 («Подготовка к участию в массовых беспорядках»), ч. 3 ст. 293 («Обучение и иное приготовление лиц к участию в массовых беспорядках») Уголовного кодекса, передает Белсат. Пятому обвиняемому предъявили также ч. 2 ст. 191 («Препятствие работе ЦИК»).





Судя по статьям, речь в сообщении может идти в том числе о лидере незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николае Статкевиче. Ранее Следственный комитет сообщил, что расследование его уголовного дела закончено, но конкретных обвинений не назвал. При этом утверждалось, что обвиняемые (Статкевич, Сергей Тихановский и другие) готовили массовые беспорядки.





К тому же, Статкевич в начале избирательной кампании пытался регистрировать кандидатов протеста, что могли посчитать препятствованием работе ЦИК.