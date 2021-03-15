+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке массовых беспорядков и препятствовании ЦИК. Речь может идти о Статкевиче

Николай Статкевич возле ЦИК, 15 мая. Фото – Артем Лява, belsat.eu Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело при подготовке к участию в массовых беспорядках и препятствовании работе Центрального избирательного комитета. В этом обвиняют пятерых человек.

Николай Статкевич возле ЦИК, 15 мая. Фото – Артем Лява, belsat.eu

Четыре человека будут проходить обвиняемыми по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 («Подготовка к участию в массовых беспорядках»), ч. 3 ст. 293 («Обучение и иное приготовление лиц к участию в массовых беспорядках») Уголовного кодекса, передает Белсат. Пятому обвиняемому предъявили также ч. 2 ст. 191 («Препятствие работе ЦИК»).

Судя по статьям, речь в сообщении может идти в том числе о лидере незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николае Статкевиче. Ранее Следственный комитет сообщил, что расследование его уголовного дела закончено, но конкретных обвинений не назвал. При этом утверждалось, что обвиняемые (Статкевич, Сергей Тихановский и другие) готовили массовые беспорядки.

К тому же, Статкевич в начале избирательной кампании пытался регистрировать кандидатов протеста, что могли посчитать препятствованием работе ЦИК.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]