Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными









Игорь Банцер в суде / belsat.eu​





Жительница Бреста Бодак обвиняется в "хулиганстве" (ч. 2 ст. 339 УК) — с группой других граждан изготовила чучело, "представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь", и повесила на дереве, передает Еврорадио. На присоединённых листах бумаги было написано "Украл голоса" и "Осудил невиновных". Юлия Бодак находится под домашним арестом.





Житель Гродно, рок-музыкант и общественный деятель Банцер также обвиняется в "хулиганстве" (ч. 1 ст. 339 УК) — в октябре 2020-го провел перформанс "в виде танца без штанов перед машиной милиции". Он находится под стражей, с 3 марта держит сухую голодовку. В Ленинском суде Гродно проходит суд над Игорем Банцером, ему грозят три года заключения.





В Беларуси уже 287 политзаключённых.