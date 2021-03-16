+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными

Игорь Банцер и Юлия Бодак признаны политзаключёнными, сообщает spring96.org. Белорусские правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и требуют освобождения, прекращения уголовного преследования.



Игорь Банцер в суде / belsat.eu​

Жительница Бреста Бодак обвиняется в "хулиганстве" (ч. 2 ст.  339 УК) — с группой других граждан изготовила чучело, "представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь", и повесила на дереве, передает Еврорадио. На присоединённых листах бумаги было написано "Украл голоса" и "Осудил невиновных". Юлия Бодак находится под домашним арестом.

Житель Гродно, рок-музыкант и общественный деятель Банцер также обвиняется в "хулиганстве" (ч. 1 ст. 339 УК) — в октябре 2020-го провел перформанс "в виде танца без штанов перед машиной милиции". Он находится под стражей, с 3 марта держит сухую голодовку. В Ленинском суде Гродно проходит суд над Игорем Банцером, ему грозят три года заключения.

В Беларуси уже 287 политзаключённых.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]