











Ольга Лойко

Главный редактор политико-экономического блока новостей

Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.





«Главный упор был сделан на то, пишет TUT.BY , что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны быть люди, которые воевали, образно говоря, которые были командирами. Поручено было найти именно таких», — поясняет Лукашенко назначения в Минобороны. С кем воевали? Видимо, с внутренним врагом, ведь именно на него обращает внимание главнокомандующий: «Будут подрывать изнутри, но это мы уже проходили отчасти, чуть-чуть нас зацепили с августа, после выборов. Попробовали нас на зуб, зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри».





Казалось бы, при чем тут Минобороны: «изнутри» — это епархия МВД. Но концепция поменялась. «Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда», — заявляет Лукашенко (цитата по «Беларусь 1»).





Прежние кадры то ли были не готовы «воевать изнутри», то есть с собственным населением, то ли просто пали жертвой верховной подозрительности. Перетасовать, пока слишком не сгруппировались, и задвинуть, пока влияние не переросло уровень, необходимый для выполнения поставленной боевой задачи, — тактика выживания системы в непростые времена.





Интересно, что перестановки пока не касались экономического блока: после июньской отставки премьера Румаса и министра финансов Ермоловича кадровых перестановок среди топов был минимум. Все решения сверху система как-то переваривала. Вот и рост цен волевым решением запретили (пока без эффекта) и ставку рефинансирования, оказавшуюся ниже инфляции, поднимать не стали. Как уверяют источники, решение принял регулятор, и вообще «не трогаем мы ваш Нацбанк». Спасибо за «наш», но как-то не верится.





Самое показательное тут — не решение сохранить ставку, а отказ от традиционного формата пояснения логики решения. И отмена графика заседаний по вопросам денежно-кредитной политики. В конце концов, в России тоже ставку оставили, но там остальные атрибуты того, что мы называем «предсказуемой денежно-кредитной политикой», — в силе. Почему? Тут все просто.





Чтобы объяснять логику — нужен специалист, а в ее отсутствие — пропагандист. Так что про ставку вам лучше всякого Нацбанка расскажут по телевизору, не переключайтесь. Спойлер: наша ставка правильная, доказавшая свою эффективность, экономике нужны дешевые деньги, и мы не пойдем на поводу у учебников экономики первого курса и ничего поднимать не будем. А если цены не остановятся, мы задачи Минобороны можем еще расширить — и защитим белорусов и от этой напасти.





Чтобы объяснять логику — нужен специалист, а в ее отсутствие — пропагандист





Кстати, в шутке про Минобороны лишь доля шутки. Карт-бланш силовикам — штука опасная, в первую очередь для самих чиновников. Потому что он будет использован, как всегда используются неограниченные и невнятно контролируемые полномочия: чтобы решить поставленные властью задачи и не забыть про свои собственные. То есть у каждого приличного чиновника найдется пара-тройка недоброжелателей в погонах. И искушение последних под шум борьбы с БЧБ и прочей контрой надавить на оппонентов в коридорах власти будет слишком велико. И тут об отставке уже можно будет только мечтать: посадка будет грозить.





Система перешла на работу по принципу лояльности и сейчас активно избавляется от профессионалов. Под придуманную пропагандистом 40-х псевдоцитату Сталина «У нас незаменимых людей нет» «уходят» тех, кто определял уровень нашей науки, образования, медицины. «Ушли» директора Института социологии НАН Коршунова, декана факультета международных отношений Шадурского, академика Мрочека, доктора Мартова…





История непродления трудового контракта Владимиру Мартову, заведующему отделением анестезиологии и реанимации Витебской БСМП, рискует стать самым ярким примером белорусской системы координат. Увольняемый «за позицию» доктор говорит о проблеме, перебоях в системе подачи кислорода в перегруженной ковидными пациентами больнице. И об умерших после этого людях.





В похожей истории в Иордании (отключение кислорода, в результате чего умерли восемь больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ) еще до завершения расследования глава Минздрава заявил, что берет на себя моральную ответственность за трагедию, и подал в отставку.





В Беларуси про расследование пока не очень понятно, но с высокой долей уверенности виноваты окажутся и оппозиционный Мартов (ему уже попеняли: мол, «к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в «красной зоне»), и нерадивые пациенты, и безответственный TUT.BY.





— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — попытался сформулировать вопрос по «кислородному» скандалу Лукашенко.





— БСМП Витебска, — подсказал глава Минздрава Пиневич.





— Так что там за проблема? Не хватает кислорода…





— Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек… — замялся с ответом министр.





— Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить, — заявил Лукашенко.





— Поставим, — пообещал Пиневич.





— Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать, — продолжил Лукашенко.





То есть пресекать надо политику, а не проблемы с кислородом. Бывают такие времена — не до кислорода. В системе останутся те, кто с этим тезисом согласен.



