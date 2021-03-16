В белорусском обществе примерно около 20% сторонников Лукашенко, на это указывают все социологические опросы, рассказал во время одного из подкастов Центра новых идей политолог, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси Рыгор Астапеня.





При этом, утверждает он, пишет Ежедневник, нужно понимать, что людей, не доверяющих протесту, все-таки больше.





«Есть еще скептики, есть просто аполитичные белорусы. На их взгляд, политика – это бесполезная трата времени, и скорее всего, они либо не ходили на выборы либо голосовали «против всех». Им не нравится Лукашенко, но они с осторожностью и скептицизмом относятся и к протесту. Их также около 20-25%», – отметил политолог.





Эксперт обратил внимание на тот факт, что и сторонники Лукашенко тоже бывают разные.





Есть так называемые материальные «ябатьки», которые, по выражению Астапени, представляют собой людей системы. Они финансово зависимы от перераспределения средств внутри системы, благодаря чему они имеют больший доступ к ресурсам, чем остальные.





«Самый простой пример – это силовики, – отметил эксперт. – Очевидно, что они имеют социальные льготы (бенефиты) в виде раннего выхода на пенсию, самой пенсии и т.п.».





Рыгор Астапеня утверждает: для них являться сторонниками Лукашенко – это что-то вполне логичное.





«Но есть и другие. Они сознательно или несознательно верят в то, что говорит Лукашенко и люди вокруг него, – рассказал политолог. – Совсем условно, это пенсионеры, которые смотрят телевизор, и верят в то, что там говорят и показывают».



Возможен ли переход людей из одного лагеря в другой?





В августе, по мнению Рыгора Астапени, многие из белорусов ожидали от сторонников Лукашенко, что те поменяют свою позицию относительно режима, увидев насилие со стороны силовиков и пытки над задержанными белорусами.





«Мы уже видим, что так думать было ошибочно. Сторонники власти поддержали все ее действия после выборов, – заметил он. – Да, возможно, некоторые из них хотели бы меньше «жести», больше дипломатичности, но в принципе основное для них сегодня – это отбить атаку протестующих, пусть даже для этого будут применяться насилие, силовики с их методами и все остальное».





Политолог отметил, что в целом для них Лукашенко важнее воли народа.





«Когда при опросе им задавался вопрос «что для вас важнее: право народа выбирать президента или чтобы Лукашенко остался у власти», они предпочитали второй вариант», – добавил он.





Диалог все же возможен





При этом, считает Астапеня, на уровне каждого человека, даже из сторонников Лукашенко, диалог все же возможен. Но веские аргументы к каждому из них должны подбираться индивидуально.





Даже некоторые из сторонников режима, как показал опрос Chatham house, считают, что с насилием после выборов перегнули, другие придерживаются мнения, что систему нужно менять и т.д.





«А на вопрос «насколько обычный человек в Беларуси защищен от произвола властей?» и вовсе часть сторонников Лукашенко заявили, что в нашей стране человек не защищен от этого», – продолжил эксперт.





Насколько сегодня важна пропаганда?





В свою очередь политолог обратил внимание на то, что немалая часть сторонников Лукашенко сильно зависимы от пропаганды: что им сказали, то говорят и они.





Рыгор Астапеня попробовал порассуждать, что может стать со сторонниками режима, если, к примеру, завтра Азаренок перестанет делать свои сюжеты и в новостях не будет никакой пропаганды, и в целом насколько самостоятельно сторонник Лукашенко без подсказки идеологов может дать оценку какому-нибудь происходящему событию.





В связи с этим эксперт припомнил слова профессора Вардомацкого, который как-то заметил, что одно из значимых отличий сторонников и противников протеста состоит в том, что сторонники протеста хотят участвовать в принятии решений, в то время как вторые не хотят, чтобы их мнение на что-то влияло.





«Поэтому я считаю, что без пропаганды огромная часть сторонников Лукашенко просто рассыплется. Они будут дезориентированы, они не будут знать, что дальше говорить и делать», – отметил эксперт.





Он привел в пример ситуацию с БЧБ-флагом.





«Сегодня, как известно, большая часть сторонников Лукашенко считает флаг фашистским и выступают за его запрет. Но если бы сам Лукашенко сказал, что это не экстремистский флаг и он был в Беларуси, и все, мол, тема закрыта, то и сторонники власти тоже бы согласились. Поэтому я думаю, что существует очень сильный посыл, что должен быть указ сверху, который потом реализуется и доносится всем остальным», – считает политолог.





«Поэтому сегодня пропаганда работает на то, чтобы взбодрить эти 20-25% и посеять сомнения в отношении лидеров протеста», – подвел итог Астапеня.