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Стал известен состав Совета безопасности

Лукашенко подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом председателем Совета безопасности является президент Беларуси.

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Членами Совета безопасности, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны.
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