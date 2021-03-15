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Журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение по уголовной статье

Задержанному 12 марта журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса ("Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел").

Журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение по уголовной статье
Как передает Белорусская ассоциация журналистов, об сообщила мать журналиста. В отношении Ивашина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Журналист Денис Ивашин был задержан 12 марта ввечером. По словам очевидцев, журналиста задержали в квартире, где он проживает. Перед этим к дому подъехал синий микроавтобус. 

Его дом обыскивали до поздней ночи. Дома у матери Дениса также прошел обыск, а 15 марта силовики пришли с обыском домой к 95-летней бабушке журналиста.

— Дом и дачу обыскали, все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, заметки, деньги и различные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и т. д. забрали. 

Их очень интересовало все, что связано с Украиной, хотя статья уголовная в ордере на обыск за якобы распространение личной информации, — сообщила жена Дениса Ольга Ивашина.

Денис помещен в изолятор КГБ.

Денис Ивашин занимается расследованиями. В Беларуси сотрудничает с редакцией газеты «Новы Час». Последняя его статья в «Новым Часе» была о том, как бывшие украинские «беркутовцы» успешно устроились на работу в белорусскую милицию.

Денис также является журналистом и редактором белорусской службы сайта InformNapalm.

Уже одиннадцать белорусских журналистов находятся за решеткой.
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