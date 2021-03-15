Журналисту Денису Ивашину предъявлено обвинение по уголовной статье

Как передает Белорусская ассоциация журналистов, об сообщила мать журналиста. В отношении Ивашина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.





Журналист Денис Ивашин был задержан 12 марта ввечером. По словам очевидцев, журналиста задержали в квартире, где он проживает. Перед этим к дому подъехал синий микроавтобус.





Его дом обыскивали до поздней ночи. Дома у матери Дениса также прошел обыск, а 15 марта силовики пришли с обыском домой к 95-летней бабушке журналиста.





— Дом и дачу обыскали, все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, заметки, деньги и различные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и т. д. забрали.





Их очень интересовало все, что связано с Украиной, хотя статья уголовная в ордере на обыск за якобы распространение личной информации, — сообщила жена Дениса Ольга Ивашина.





Денис помещен в изолятор КГБ.





Денис Ивашин занимается расследованиями. В Беларуси сотрудничает с редакцией газеты «Новы Час». Последняя его статья в «Новым Часе» была о том, как бывшие украинские «беркутовцы» успешно устроились на работу в белорусскую милицию.





Денис также является журналистом и редактором белорусской службы сайта InformNapalm.





Уже одиннадцать белорусских журналистов находятся за решеткой.