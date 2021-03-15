Власти готовятся объявить в стране чрезвычайное положение?

Ивана Кубракова. Опубликовать скан документа по нынешним лукашенковским законам - значит нарушить закон. В телеграм-канале, который власти объявили экстремистским, появился документ за подписью министра внутренних делОпубликовать скан документа по нынешним лукашенковским законам - значит нарушить закон. Еврорадио рассказывает о том, что в нем главное:





- Кубраков просит министра обороны Виктора Хренина выделить для "охраны государственных объектов" 3725 военнослужащих Вооруженных сил. Они будут действовать на тех же условиях, что и военнослужащие внутренных войск МВД.





- Больше всего военнослужащих требуется в Минск — 1360 в обычное время, 2680 — в случае введения чрезвычайного положения. На поселок Боровляны и деревню Копище Минского района, известные своими оппозиционными настроениями, просят 50 военнослужащих — по столько же просят, например, в Оршу, Борисов, Слоним, Лиду, Солигорск.





- В документе допускается, что в Беларуси будет введено чрезвычайное положение.





- Участие военных, как говорится в документе, поможет сконцентрировать усилия МВД на борьбе с участниками "массовых беспорядков".









Указ, кстати, был принят еще в 2012 году.