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Власти готовятся объявить в стране чрезвычайное положение?

МВД просит у Минобороны почти 4 тысячи военных, объясняя это необходимостью "охраны государственных объектов".


Власти готовятся объявить в стране чрезвычайное положение?
В телеграм-канале, который власти объявили экстремистским, появился документ за подписью министра внутренних дел Ивана Кубракова. Опубликовать скан документа по нынешним лукашенковским законам - значит нарушить закон. Еврорадио рассказывает о том, что в нем главное:

- Кубраков просит министра обороны Виктора Хренина выделить для "охраны государственных объектов" 3725 военнослужащих Вооруженных сил. Они будут действовать на тех же условиях, что и военнослужащие внутренных войск МВД.

- Больше всего военнослужащих требуется в Минск — 1360 в обычное время, 2680 — в случае введения чрезвычайного положения. На поселок Боровляны и деревню Копище Минского района, известные своими оппозиционными настроениями, просят 50 военнослужащих — по столько же просят, например, в Оршу, Борисов, Слоним, Лиду, Солигорск.

- В документе допускается, что в Беларуси будет введено чрезвычайное положение.

- Участие военных, как говорится в документе, поможет сконцентрировать усилия МВД на борьбе с участниками "массовых беспорядков".


Указ, кстати, был принят еще в 2012 году.
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