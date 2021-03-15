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Дракохруст - о сеансе публичного саморазоблачения от Лукашенко

Александр Лукашенко 13 марта прокомментировал фильм Степана Путило «Золотое дно», объяснив, что авторы фильма «бросаются на чужую собственность»:

«Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет. Быстро. Хорошо бы раздели, да народу дали - в карман себе положат».

Здесь прекрасно все. Как нынешняя власть грабит и давит бизнес, «стряхивает, как вшивых блох» - это ничего, это же ради народа, это по-справедливости, а вот Путило так уничтожит до основания.

Но самое прекрасное - относительно «чужой собственности». Чьей? Вся же рать официальных пропагандистов, да и сам Лукашенко все время объясняют, что у него ничего своего нет, только шпиц Умка, а все остальное - дворцы, машины, самолеты - все государственное, собственность государства.

У «бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков» - у тех частная, своя, а Лукашенко – «нищий».

А тут пробило. И вся многолетняя риторика - в мусорку. 

Путило долго и сложно пытался доказать, что все это богатство - фактически личная собственность Лукашенко. 

А тот в качестве опровержения... подтвердил, да, это мое, это моя собственность.

И авторы фильма, и зрители и не надеялись получить подтверждение с настолько компетентного в этом вопросе источника.
Юрий Дракохруст, facebook.com
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