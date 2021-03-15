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НАУ: Raiffeisen Bank готов к переговорам по гособлигациям Беларуси

Raiffeisen Bank готов к переговорам по гособлигациям Беларуси, выпущенным перед выборами., сообщил пресс-секретарь Народного антикризисного управления Максим Паршуто.

Напомним, ранее НАУ направило письма всем инвестфондам, которые держат беларусские бонды, трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду (МВФ). 

Среди инвестбанков, которые занимались размещением гособлигаций, в том числе был австрийский Raiffeisen. Как и еще два инвестбанка, он проводил проверку беларусских бондов перед выпуском, оценивая рискованность облигаций.

НАУ призвало Raiffeisen к следующим действиям:

расторгнуть отношения с беларусской властью и связанными с ней госкомпаниями;

проверить целевое использование полученных от продажи гособлигаций денег;

приостановить корреспондентские отношения с госбанками до тех пор до прекращения предоставления ими услуги физическим и юрлицам, на которые наложены санкции;

признать, что выпуск еврооблигаций Беларусь-2026 и Беларусь-2031 был неправомерен и не должен был состояться. В этом случае у инвесторов появилось бы основание требовать досрочного погашения облигаций;

сделать публичное заявления о позиции компании в отношении своей дальнейшей деятельности и связей с организациями и физическими лицами, причастными к грубым нарушениям прав человека в Беларуси.

Сообщается, что представители Raiffeisen вышли на связь с НАУ, сообщив, что компания готова к переговорам с демократическими силами. Они запланированы на следующую неделю и будут касаться ситуации с беларусскими гособлигациями.
Источник: reform.by
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