+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Вы согласны? Изменения в Конституцию будут придумывать Лукашенко с Кочановой и Воскресенским

Стали известны участники анонсированной ранее конституционной комиссия по подготовке "реформы" Конституции

Вы согласны? Изменения в Конституцию будут придумывать Лукашенко с Кочановой и Воскресенским
Состав Конституционной комиссии опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Первое совещание комиссии проходит в понедельник, 15 марта, в главной резиденции Лукашенко - Дворце независимости.

На плане рассадки красной точкой, по всей видимости, обозначен Лукашенко. Смешно, что против этой точки фамилии не стоит - и тут, надо полагать, секретность. По левую руку от Лукашенко сидит глава Совета республики Наталья Кочанова, а справа - премьер-министр Роман Головченко

Еще на совещании, судя по фото рассадки, присутствуют глава минского НПЦ хирургии, трансплантологии Олег Руммо и глава Союза женщин Елена Богдан, то ли политолог, то ли бизнесмен Юрий Воскресенский, депутат Игорь Марзалюк, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман и другие - всего 34 человека.



Напомним, власти уже несколько лет говорят о реформе Конституции. В прошлом году Лукашенко даже заявил, что ему уже представили два варианта, но он их отверг, дескать, мало отличаются от нынешней, и сейчас якобы ведется работа над уже третьим вариантом.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]