+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Гомеле массово вызывают на "беседы" участников протеста и журналистов - угрожают "уголовкой"

В последние дни в Гомеле с людьми, которые ранее привлекались по административной статье 23.34 за участие в акциях протеста, массово проводят профилактические беседы и выносят официальные предупреждения «о недопустимости нарушения закона».

Как стало известно «Сильным Новостям», подобные предупреждения получают активисты, волонтеры и журналисты. 

Такие предупреждения уже получили главный редактор «Сильных Новостей» Анна Якштас и сотрудник «Сильных Новостей» Денис Якштас. Они освещали акции протеста, но после этого дважды были осуждены по статье 23.34 за якобы участие в несанкционированном мероприятии. 

Анна получила дважды штраф по 20 базовых, при этом каждый раз проводила по трое суток в ИВС до суда. Денис был осужден на 15 суток за первый эпизод и оштрафован на 20 базовых — за второй.

Официальное предупреждение от прокурора выносят тем, кто ранее привлекался «к административной ответственности за нарушение требований законодательства о массовых мероприятиях». 

Прокурор предупреждает, что в случае участия в акциях протеста, а также «организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок» привлекать уже могут не по «административке», а по уголовной статье 342. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, «химии» или лишения свободы на срок до трех лет.

Активность "правоохранителей", вероятнее всего" связана с отмечающимся 25 марта  Днем Воли.

Несколько дней назад председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что ему известно о трех сценариях, которые якобы подготовила оппозиция на День Воли, 25 марта. Он перечислил несколько вариантов, но в каждом из них фигурировали «провокации» и «столкновения» с силовиками в центре Минска. 

Более того, Тетрель подчеркнул, что в КГБ знают всех организаторов и уже принимают меры.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]