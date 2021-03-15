Сергей Тихановский: Я этого не предполагал даже в мае

Команда Светланы Тихановской, по его мнению, сделала много. Но до победы расслабляться нельзя, так как много еще предстоит сделать, передает Еврорадио.





Вместе с тем он считает, что действие забуксовало: "Я думал, что мы либо победим, либо проиграем. Но то, что мы можем застрять на середине, я не предполагал. Светлана просто вынуждена бороться. Я этого не предполагал даже в мае".





Тихановский критикует протестную деятельность, считая ее сегодня очень слабой: "Сначала мне писали, что осталось совсем чуть-чуть. Затем — пару месяцев. Недавно читал прогноз, что режиму остался год".





Сергей Тихановский находится за решеткой с конца мая 2020 года. Недавно ему предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — 293 (организация массовых беспорядков), 130 (разжигание социальной розни), 191 (воспрепятствование работе ЦИК), 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.