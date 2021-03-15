



Об этом было заявлено на переговорах глав правительств Латвии, Литвы и Эстонии в рамках Балтийского совета, передает «Радио Свобода».





Во встрече, которая прошла в дистанционном формате, участвовала президент Европейской комиссии Урзуля фон дер Ляйен.





По мнению премьер-министров, необходимо сохранить белорусский вопрос приоритетом повестки дня Евросоюза.





Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила также, что ее страну не устраивает ход выполнения рекомендаций по результатам стресс-тестов Белорусской АЭС. Она напомнила о выводах Еврокомиссии относительно недопущения на рынок Евросоюза энергии, выработанной на опасных электростанциях.