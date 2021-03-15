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Премьер-министры стран Балтии хотят, чтобы белорусский вопрос был приоритетным в повестке дня ЕС

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии заявили о необходимости поддерживать белорусский народ не только на словах, но и на деле.


Об этом было заявлено на переговорах глав правительств Латвии, Литвы и Эстонии в рамках Балтийского совета, передает «Радио Свобода».

Во встрече, которая прошла в дистанционном формате, участвовала президент Европейской комиссии Урзуля фон дер Ляйен.

По мнению премьер-министров, необходимо сохранить белорусский вопрос приоритетом повестки дня Евросоюза.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила также, что ее страну не устраивает ход выполнения рекомендаций по результатам стресс-тестов Белорусской АЭС. Она напомнила о выводах Еврокомиссии относительно недопущения на рынок Евросоюза энергии, выработанной на опасных электростанциях.
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