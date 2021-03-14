







В этом году белорусская общественность будет отмечать 103 годовщину образования БНР. В Мингорисполком организаторы направили совместную заявку, под которой стоят подписи председателя Партии БНФ Григория Костусева, руководителя движения «За Свободу» Юрия Губаревича и первого заместителя председателя БСДП (Грамада) Алексея Сигаева.





В свою очередь создатели петиции в сети требуют от чиновникам принять положительное решение по заявке на проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию этой даты.





«Считаем, что запрет на проведение массовых мероприятий, посвященных этому событию, в условиях напряженной общественно-политической ситуации в стране может привести к стихийным мероприятиям, нарушению правопорядка и созданию неудобств жителям и гостям Минска. Кроме этого, считаем, что запрет на проведение мероприятий приведет к необходимости усиления режима охраны правопорядка по всему городу, что повлечет за собой значительные траты бюджетного финансирования».





Создатели петиции также напоминают, что в нашей стране нет запрета на массовые акции по причине пандемии коронавируса, поскольку власти в течение последних месяцев официально устроили ряд массовых акций. Поэтому инициаторы требуют обеспечить реализацию конституционных прав граждан на проведение митинга, посвященного дню провозглашения БНР и обеспечить охрану правопорядка этого мероприятия.