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В сети появилась петиция с требованием к властям разрешить празднование Дня Воли в Минске

На сайте petitions.by появилась петиция к чиновникам Мингорисполкома с требованием удовлетворить заявку на марш и шествие в честь БНР.



В этом году белорусская общественность будет отмечать 103 годовщину образования БНР. В Мингорисполком организаторы направили совместную заявку, под которой стоят подписи председателя Партии БНФ Григория Костусева, руководителя движения «За Свободу» Юрия Губаревича и первого заместителя председателя БСДП (Грамада) Алексея Сигаева.

В свою очередь создатели петиции в сети требуют от чиновникам принять положительное решение по заявке на проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию этой даты.

«Считаем, что запрет на проведение массовых мероприятий, посвященных этому событию, в условиях напряженной общественно-политической ситуации в стране может привести к стихийным мероприятиям, нарушению правопорядка и созданию неудобств жителям и гостям Минска. Кроме этого, считаем, что запрет на проведение мероприятий приведет к необходимости усиления режима охраны правопорядка по всему городу, что повлечет за собой значительные траты бюджетного финансирования».

Создатели петиции также напоминают, что в нашей стране нет запрета на массовые акции по причине пандемии коронавируса, поскольку власти в течение последних месяцев официально устроили ряд массовых акций. Поэтому инициаторы требуют обеспечить реализацию конституционных прав граждан на проведение митинга, посвященного дню провозглашения БНР и обеспечить охрану правопорядка этого мероприятия.
Belsat.eu
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