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Дракохруст: Лукашенко все время объясняет, что у него ничего своего нет, только шпиц Умка

"А все остальное - дворцы, машины, самолеты - все государственное, собственность государства".


Александр Лукашенко прокомментировал фильм Степана Путило "Золотое дно", объяснив, что авторы фильма "бросаются на чужую собственность":

"Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет. Быстро. Хорошо бы раздели, да народу дали - в карман себе положат".

Здесь прекрасно все. Как нынешняя власть грабит и давит бизнес, "стряхивает, как вшивых блох" - это ничего, это же ради народа, это по-справедливости, а вот Путило так уничтожит до основания, пишет политический аналитик Юрий Дракохруст.

Но самое прекрасное - относительно "чужой собственности". Чьей? Вся же рать официальных пропагандистов да и сам Лукашенко все время объясняют, что у него ничего своего нет, только шпиц Умка, а все остальное - дворцы, машины, самолеты - все государственное, собственность государства.
 
У "бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков" - у тех частная, своя, а Лукашенко - "нищий".

А тут пробило. И вся многолетняя риторика - в мусорку. Путило долго и сложно пытался доказать, что все это богатство - фактически личная собственность Лукашенко.

А тот в качестве опровержения... подтвердил, да, это мое, это моя собственность.

И авторы фильма, и зрители и не надеялись получить подтверждение с настолько компетентного в этом вопросе источника.
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