В Мьянме полицейские снова расстреляли мирных протестующих

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В Мьянме продолжаются массовые акции протеста населения против военного переворота, 13 марта для разгона манифестантов полиция применила огнестрельное оружие, сообщает Euronews.





По данным, которые приводит телеканал, погибли по меньшей мере 7 человек. Всего же жертвами полицейского насилия с момента начала протесов стали как минимум 70 человек, тысячи пострадавших.





В воскресенье, 14 марта, в городе Мандалае состоялись похороны одного из протестующих, который был застрелен силовиками. Митингующие проводили мирную сидячую забастовку. По ним был открыт огонь на поражение. Применялось боевое оружие. Только в той акции погибло 4 демонстранта.





Массовые беспорядки в Мьянме





Массовые протесты в стране начались после военного переворот, который произошел 1 февраля 2021 года. Военные взяли власть и ввели чрезвычайное положение на один год.





В настоящее время под арестом находятся некоторые депутаты и функционеры партии "Национальная лига за демократию", а также свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой фальсификацией результатов выборов в прошлом году.





Протестующие в разных городах страны требуют немедленно освободить арестованных. Медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники предприятий объявляют массовые забастовки. Они не согласны с положением дел в стране и выступают против государственного переворота.















