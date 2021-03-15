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В России устанавливается режим внутренней оккупации – Геннадий Гудков

В Кремле больше нет президента Владимира Путина, есть только "коллективный" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, считает российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Гудков считает, что реальная власть в РФ окончательно перешла к силовикам
Фото: Любовь Майорова / Facebook

РФ превращается в страну, оккупированную силовиками. Такое мнение выразил 13 марта в Facebook российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, упомянув, в частности, пишет gordonua.com, задержание в Москве более 150 участников форума муниципальных депутатов.

"Сигнал из Кремля однозначен: мы будем в корне выкорчевывать все, что нас не устраивает без оглядки на Запад и его институты, общественное мнение, законность и общечеловеческие принципы. По сути, в России устанавливается режим внутренней оккупации на неопределенно долгое время", – написал он.

Оппозиционер считает, что в Кремле решили, что в России необходимо "полностью уничтожить все центры протестов и оппозиции", уничтожить "всякое присутствие и влияние в стране" оппозиционера Михаила Ходорковского, а также "окончательно зачистить под любым предлогом общественно-политическую "поляну" от всякого присутствия на ней независимых политиков, ярких общественных фигур и свободных журналистов".

"Никакого [президента РФ Владимира] Путина больше в Кремле нет. Только коллективный [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев. В стране режим начал новую фазу своего развития: превращение из тоталитарного (жесткого авторитарного) режима в настоящую "развитую" полицейскую диктатуру. В Кремле решили больше не оглядываться на всякие химеры – закон, конституцию, мораль, нравственность. С сегодняшнего дня товарищу майору, главному действующему лицу нынешнего режима, окончательно поручено самостоятельно определять степень разрешенности и исключительно по своей воле прекращать любое общественно-политическое явление в России", – объяснил Гудков.

Он считает, что реальная власть в РФ "с согласия Путина полностью и окончательно перешла к силовикам" во главе с Патрушевым.

Гудков прогнозирует резкий рост числа россиян, которые захотят покинуть страну, и подготовку властей РФ "к войне в первую очередь с соседями", а также вмешательство Москвы в "горячие" точки на планете.

После возвращения 17 января российского оппозиционера Алексея Навального из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок", и его последующего задержания в Москве в России произошли массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, 23 января в них участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. Силовики массово задерживали участников акций протеста.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.
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