Расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории
Министерство юстиции США называет расследование штурма Капитолия, которое совершили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, самым сложным в истории ведомства. Количество людей, которым будет объявлено обвинение может достичь 400 человек.
Об этом сообщает Голос Америки.
Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Мининюста США.
В ведомстве заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.
"Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США - и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств", - говорится в сообщении.
Минюст США также добавил, что в ходе расследования было получено и выполнено более 900 ордеров на обыск.
Напомним, в Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.
Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек, пишет rbc.ua
18:09 14/03/2021
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