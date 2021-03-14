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Расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории

Министерство юстиции США называет расследование штурма Капитолия, которое совершили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, самым сложным в истории ведомства. Количество людей, которым будет объявлено обвинение может достичь 400 человек.

Об этом сообщает Голос Америки.
Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Мининюста США.
В ведомстве заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.

"Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США - и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств", - говорится в сообщении.

Минюст США также добавил, что в ходе расследования было получено и выполнено более 900 ордеров на обыск.

Напомним, в Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.

Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек, пишет rbc.ua
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