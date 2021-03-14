Об этом сообщает Голос Америки.

Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Мининюста США.

В ведомстве заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.





"Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США - и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств", - говорится в сообщении.





Минюст США также добавил, что в ходе расследования было получено и выполнено более 900 ордеров на обыск.





Напомним, в Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.





6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.





Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек, пишет rbc.ua



