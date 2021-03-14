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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фото: 218-й день протестов в Минске, регионах и за рубежом

В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли. Сайт charter97.org подробно рассказал о событиях воскресенья, представляем некоторые из них.


 Белорусы Львова вышли на акцию солидарности. Отметим, что акции в этом украинском городе проходят каждое воскресенье.


Белорусы Майами пикетируют Citibank, который координирует продажу белорусских гособлигаций.


Белорусская диаспора присоединяется к традиционным протестам. Берлин поддержал соотечественников, которые вышли на улицы белорусских городов.


На Масленицу жители Серебрянки решили провести целый ритуал по изгнанию главного врага белорусов.
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