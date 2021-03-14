Но в самой гонке его затмил другой участник, отмечает udf со ссылкой на Трибуна. Один из эпизодов с ним попал в объектив одного из пропагандистских СМИ.





Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило. Последний, в свою очередь, падал на ровной трассе через каждые десять метров – и так несколько раз подряд.







