Лукашенко обошли по популярности? На «Минской лыжне» его затмил один из соперников: падал на ровной трассе снова и снова
Главной звездой «Минской лыжни», естественно, стал Лукашенко, который примерял на себя роль суперзвезды спорта, раздавая автографы и купаясь в лучах любви своих сторонников
Но в самой гонке его затмил другой участник, отмечает udf со ссылкой на Трибуна. Один из эпизодов с ним попал в объектив одного из пропагандистских СМИ.
Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило. Последний, в свою очередь, падал на ровной трассе через каждые десять метров – и так несколько раз подряд.
14:33 14/03/2021
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