Александр Лукашенко формально продолжает оставаться у власти, но на самом деле нельзя сказать, что он удержался. Хотя реальный шанс сохранить лицо у него был. Такое мнение высказал известный российский журналист Андрей Караулов в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм»





По его словам, после танков и картинки с сыном с автоматами (хоть и без рожков) в душах многих людей Лукашенко уже нет. Особенно это касается молодежи.

Однако, если бы Александру Григорьевичу сказали об этом в конце июля прошлого года, он бы просто посмеялся, заметил журналист. И добавил, что и сам не допускал подобного развития событий, но сейчас смеяться будут над теми, кто скажет, что Лукашенко будет дальше таким же, каким был 15 лет назад.





Тогда он был другим человеком: он расчищал, спасал, строил заводы. Но сегодня это совсем другой гражданин, который не может жить без тюрем, без угроз, без постоянных докладов от начальника КГБ, считает Караулов.





По его мнению, Лукашенко мог «сохранить себя» и не дать президенту Владимиру Путину «обнуляться», если бы Беларусь вошла в состав РФ. Но этому помешали личные амбиции Лукашенко, который непременно хотел стать вице-президентом Союзного государства, а не согласился стать спикером Совета Федерации вместо Валентины Матвиенко.



