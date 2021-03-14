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«С Лукашенко нельзя слишком мягко или жестко»: зачем Россия меняет посла в Минске

Как ожидается, диппредставительство в Минске возглавит Евгений Лукьянов — его кандидатуру уже одобрили в Госдуме. Эксперты полагают, что смена посла связана с изменением политической повестки в Беларуси и необходимостью дипломатического содействия в разрешении кризиса, а также с попыткой найти средний вариант между жестким и мягким подходом.

«С Лукашенко нельзя слишком мягко или жестко»: зачем Россия меняет посла в Минске
Россия готовится в третий раз за последние три года сменить своего посла в Беларуси. 
      
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками еще 10 марта утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова, который сейчас возглавляет российскую дипмиссию в Латвии, на пост посла России в Беларуси. Его возможное назначение является прерогативой президента Владимира Путина, но пока официальный указ глава государства не подписал.

Если соответствующее решение президентом будет принято, это станет уже третьей сменой посла РФ в Минске за последние три года.

В настоящее время этот пост занимает Дмитрий Мезенцев, он был назначен послом в апреле 2019 года. Он сменил Михаила Бабича, который представлял Россию в Беларуси с августа 2018 года и не раз вызывал критику со стороны Минска.


Пока неизвестно, чем официально вызвана необходимость очередной смены главы российской дипмиссии. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, представивший кандидатуру Лукьянова в комитете Госдумы, объяснил «Интерфаксу» эти меры решением президента. По его словам, глава государства определяет срок каждого российского посла, а, следовательно, и в этом случае принял соответствующее решение.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, взаимоотношения между Москвой и Минском достаточно сложны и многогранны. При своей внешней лакированности, они имеют широкий спектр проблем и даже недопонимания.

«Не исключаю, что утверждение кандидатуры Лукьянова в комитете Госдумы говорит о том, что там есть понимание о необходимости решения белорусского кризиса.

В целом, возможное назначение нового посла станет попыткой России в дипломатическом русле посодействовать соседнему государству в решении тяжелой внутренней проблемы», — отметил эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что частая смена послов в Беларуси, скорее всего, связана с тем, что российская сторона как бы прицеливается.

«Бабич был слишком резким послом, поэтому пришлось взять Мезенцева, который оказался слишком мягким. Теперь, видимо, решили попасть в цель с помощью нашего посла в Латвии, который имеет большой опыт в этом регионе и по факту не только наблюдал за ситуацией в Беларуси со стороны, но и был рядом», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Тут стоит отметить, что информация о возможном уходе Мезенцева с поста посла России в Беларуси активно обсуждается в СМИ с февраля. Ряд изданий, в том числе «Коммерсант», со ссылкой на источники сообщили о возможном переходе дипломата на должность госсекретаря Союзного государства вместо 77-летнего Григория Рапоты.

Сам факт возможных перестановок непосредственно в Союзном государстве косвенно подтверждает телефонный разговор Путина с белорусским президентом. Согласно заявлению пресс-службы Александра Лукашенко, стороны обсудили ряд кадровых вопросов — правда, какие именно, не уточнялось.

В то же время, эта версия обсуждается и в некоторых Telegram-каналах, которые утверждают, что кандидатура Мезенцева в качестве нового госсекретаря Союзного государства пока только согласовывается и окончательного решения все еще нет.

С точки зрения Андрея Суздальцева, смена послов, скорее всего, привязана к тому, что в прошлом году Беларусь столкнулась с протестным голосованием на президентских выборах и масштабными уличными демонстрациями. Тут Мезенцев демонстрировал стабильную поддержку Москвы, но использовать его для того, чтобы урегулировать политический кризис, было нельзя.

«Беларусь выйти из этой ситуации без политической и экономической поддержки России не может, поэтому смена посла понадобилась вновь. Тут необходима твердая рука такого менеджера, который способен к неординарным решениям. Вероятно, Лукьянов был подобран с этой целью, как человек с опытом работы в непростой стране НАТО — Латвии.

У него очень удачное сочетание дипломатического стажа работы со службой в государственных органах. То есть он свой и в правительстве, и в МИД, что очень важно», — уверен эксперт.

При этом Владимир Жарихин считает, что смена Мезенцева все же вызвана его мягкостью, и в данный момент Москва пытается следовать «среднему подходу в отношениях с Минском».

«То есть, по сути, за последние три года в плане послов в Минске у нас был то перелет, то недолет. Остается надеется, что в этот раз получится попасть точно, и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым — с Лукашенко нельзя быть слишком мягким или жестким, тут нужно нечто среднее», — подчеркнул эксперт.

К слову, смена прошлого посла России в Беларуси Михаила Бабича была вполне ожидаемой, поскольку он не раз вызывал недовольство со стороны Минска. Дипломат открыто критиковал белорусское руководство, в частности, указывал на то, что Беларусь ежегодно получает от России $5-6 млрд в год и для сохранения поддержки должна углублять интеграцию и выполнять ключевые положения Союзного договора.

Более того, Бабич не раз встречался с представителями белорусской оппозиции, чем также вызывал недовольство в Минске. В итоге он был отозван в Москву, а его место экстренно занял Мезенцев. Как отмечает Андрей Суздальцев, с помощью нового посла Россия решила ситуацию не обострять, а стабилизировать.

«Мезенцев — человек очень лояльный, склонный к уступкам, духовно одаренный и, вероятно, его кандидатура удовлетворила Лукашенко. Не исключаю, что Мезенцев был необходим на тот момент, при нем Москва и Минск серьезно продвинулись по дорожным картам Союзного государства, которые позволяют провести экономическую интеграцию двух стран. Однако Лукашенко отказался подписать эти документы в конце 2019 года, поэтому следующий год ушел впустую», — отметил эксперт.

В то же время, Бабич был очень энергичным и подкованным по теме российско-белорусских отношений, подчеркнул Суздальцев, он всегда говорил все так, как есть. В особенности дипломат указывал, что Беларуси не слишком хорошо жить за счет российского бюджета.
Алексей Поплавский, gazeta.ru
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