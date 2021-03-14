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Путин больше не лучший друг? Лукашенко изменил риторику в отношении россиян

13 марта непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил свою риторику в отношении России, сказав, что "у белорусов в мире друзей нет". При этом, ранее он назвал президента РФ Владимира Путина - "хорошим" и "единственным другом".

Путин больше не лучший друг? Лукашенко изменил риторику в отношении россиян
Об этом в своем Твиттере сообщила российская журналистка Мария Борзунова. Она также поделилась скриншотами заявлений белорусского "лидера", пишет telegraf.com.ua

В свою очередь "президент" Беларуси сказал: "Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет".

На скриншоте новость со словами Лукашенко в августе 2020 года:
В то же время уже спустя полгода, а январе "президент" Беларуси слегка уточняет свое отношение к Путину:
Но уже 13 марта непризнанный беларусский лидер объявляет совсем противоположное своим ранее сказанным словам заявление:
Дмитрий Недилько
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