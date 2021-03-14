Двух представителей школы задержали, за этим последовал дипломатический скандал. Временный поверенный в делах Польши в нашей стране Мартин Войцеховский рассказал TUT.BY, что мероприятие в «Польской школе» не имело никакого отношения к фигуре Ромуальда Райса, а все произошедшее похоже на недоразумение.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский рассказал, что мероприятие, прошедшее в Бресте 28 февраля, было организовано Форумом польских локальных инициатив.





— По имеющимся у нас данным, целью мероприятия было увековечение памяти тех людей, которые после Второй мировой войны в Бресте заботились о польских местах памяти, польских кладбищах, сохранении польской истории — за это они были репрессированы, в том числе отправлены в Сибирь, в Воркуту. Только после смерти Сталина, на волне оттепели, они смогли вернуться в Польшу. Из известных мне людей могу назвать господина Рышарда Снарского, который жил в Бресте, — отметил Мартин Войцеховский.





По информации временного поверенного, мероприятие в «Польской школе» «не имело никакого отношения» к имени Ромуальда Райса (Бурого).





— Это мероприятие никакого отношения к Бурому и к событиям в Гайновке не имело, в отличие от того, что утверждают государственные белорусские СМИ и некоторые эксперты.





Напомним, белорусская прокуратура суть мероприятия сформулировала так: «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый».





— Может быть, стихи и читали, но 100% не во славу Райса, его имя на той встрече даже не упоминалось. Мы это тщательно проверяли, если бы было по-другому, наш консул просто не участвовал бы в такой встрече, — высказался Мартин Войцеховский. — Мероприятие, по нашей информации, проходит в Бресте уже несколько лет, и никогда оно не вызывало интереса, внимания, резонанса в той степени, в которой это произошло в этом году.





По информации Войцеховского, команда скаутов, выступавшая на мероприятии, носит имя Снарского, о котором рассказывалось выше.





— Это просто люди, которые собираются, чтобы изучать польский язык, культуру, традиции. Из польской скаутской традиции они берут элементы, но не являются частью какой-то польской структуры или организации.





При этом собеседник подтвердил, что событие было приурочено к 1 марта — дню, когда в Польше вспоминают участников антисоветского подполья, боровшихся за независимость страны.





— Но этот праздник охватывает всех людей, которые после Второй мировой войны в той или иной форме оказывали сопротивление коммунистической власти, за что были репрессированы. Но еще раз хочу подчеркнуть, что имя Бурого не упоминалось. Наш консул участвовал во встрече, которая была посвящена местной истории, местным событиям — они, по нашему мнению, не имеют никакого антибелорусского контекста и подтекста.





Мартин Войцеховский добавил, что в этом году белорусы и поляки участвовали в совместных мероприятиях по увековечению памяти жертв Ромуальда Райса в Гайновке.





— Мы понимаем озабоченность белорусской стороны личностью Ромуальда Райса и теми событиями, которые в прошлые годы имели место в Гайновке. Но хочу обратить внимание, что в этом году никакого марша в поддержку Бурого в Гайновке не было. Наоборот, там прошли мероприятия по увековечению его жертв. И в них приняли участие представители местных властей, белорусской диаспоры в Польше, польского гражданского общества, православной церкви, а также высокие представители белорусского посольства в Варшаве и консульства в Белостоке. Белорусская сторона прекрасно знает, что польское государство считает действия Бурого против белорусского населения военным преступлением. Заключение по этому поводу еще в 1990-е годы выдали польские соответствующие институты, и никто его не отменял. Да, действительно, в этом году небольшая группа людей устроила автопробег на машинах для почтения «проклятых солдат», но, мне кажется, они чтят те эпизоды из их биографии, которые заслуживают почтения. История бывает сложной, особенно в военные или послевоенные годы. Одни и те же люди на одном этапе собственной биографии могут совершать героические поступки, а на другом — даже совершать преступления, особенно если они действуют самостоятельно, не подчиняются каким-то организованным структурам.





Мартин Войцеховский выразил надежду, что вся ситуация вокруг «Польской школы» — недоразумение.





— Может быть, не хватает информации, может быть, не все в Беларуси знают контекст дня памяти 1 марта или кто-то не совсем правильно представил информацию по этой встрече. Я надеюсь, что со временем все выяснится и ситуация не будет поводом для продолжения конфликта. Надеемся, что люди, которые связаны со школой, будут освобождены. Но это будет решением белорусских властей.





Отъезд дипломатов из Беларуси, а потом из Польши, он прокомментировал так:





— Так иногда бывает в дипломатической работе, что дипломаты должны покинуть страну, в которой работают, по желанию принимающей стороны. Действительно, наши дипломаты убыли из Беларуси, а вчера мы объявили, что двое белорусских дипломатов тоже на днях уедут из Польши. Хотелось бы, чтобы на этом инцидент был исчерпан. Польша и Беларусь — соседи, наши страны связывает много общего. Хоть у нас и есть определенные политические разногласия, все-таки существуют сферы, в которых мы должны и можем сотрудничать: экономика, трансграничные контакты, человеческие взаимоотношения, культура, множество других направлений. Надеюсь, как после любой грозы или ухудшения погоды появляется солнце, так будет и в наших двусторонних отношениях.

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «проклятых солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.





28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», прошло мероприятие, посвященное дню памяти «проклятых солдат». Его посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.





9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.





10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил, что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.





11 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.





В ответ МИД Польши заявил о высылке из страны двух белорусских консулов.



