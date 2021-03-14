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Лукашенко заявил, что его дорогие часы ему подарил Назарбаев

Александр Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о его богатствах, выпущенный оппозицией, и рассказал, кто на самом деле подарил ему дорогие часы Patek Philippe Calatrava 5120j.



Лукашенко сказал, что это подарок от Нурсултана Абишевича Назарбаева, который он получил от своего казахстанского коллеги еще лет 15 назад. Александр Лукашенко По словам Лукашенко, оппозиция преувеличила их настоящую стоимость. 

Напомним, что по белорусскому законодательству чиновники обязны сдавать дорогие подарки государству, иначе могут быть обвинены в коррупции. Однако на себя самого Лукашенко это требование закона не распространяет. 
"Белорусский партизан"
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