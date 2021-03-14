Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич уже 285 дней незаконно находится под арестом. Супруга политика Марина Адамович публикует его письмо из-за решетки:





«Весна чувствуется даже здесь. Только с сентябрь еще не видел солнца. Пока вижу только его блики на верхней части прогулочных камер», пишет charter97.org

Марина Адамович эмоционально прокомментировала письмо мужа:





- Четыре года он видел солнце через решетку и колючую проволоку прогулочного дворика только с апреля по сентября. А сейчас этот опыт они хотят распространить на всех.





Нежить. Не получится!





Адрес для писем Николая Статкевичу: Следственная тюрьма №8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А



