



Денис Ивашин / фото из социальных сетей





По этой статье Ивашин может быть оштрафован, арестован или приговорен к трем годам заключения.





На прошлой неделе Дзянис Ивашин опубликовал третью часть расследования о том, что или кого бывшие бойцы украинского “Беркута” “защищают в Беларуси”.





Гродненский расследователь Денис Ивашин стал десятым белорусским журналистом, попавшим в тюрьму.





Дениса Ивашина задержали 12 марта около 18:00 в квартире, где он проживает. По сообщению матери Ивашина в фейсбуке, журналиста увезли сотрудники КГБ.



