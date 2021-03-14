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Топ-5 силовиков, уволенных Лукашенко после выборов: где им нашли новую работу

На минувшей неделе Александр Лукашенко уволил Ивана Носкевича с поста председателя Следственного комитета. Где он продолжит работу, пока загадка. 50-летнего генерала зачислили в распоряжение нового руководителя СК.

Топ-5 силовиков, уволенных Лукашенко после выборов: где им нашли новую работу
Фото: belta.by
Таким образом после президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко полностью сменил верхушку силового блока.

UDF.BY рассказывает, чем запомнились прежние руководители силовых структур и где им нашли новую работу.

Александр Конюк

Фото: tut.by

Конюк был уволен с поста генерального прокурора в сентябре прошлого года.

Чем запомнился. Конюк проработал генпрокурором целых 9 лет. Все эти годы избегал общения с прессой, уходил от ответов на вопросы о задержаниях известных персон. После увольнения выяснилось, что его сын работал в компании PandaDoc, которая попала под репрессии.

Где устроился после отставки. В ноябре руководитель страны отправил Конюка послом в Армению.

Андрей Равков

Фото: belta.by

В сентябре прошлого года Лукашенко уволил Равкова с поста госсекретаря Совета безопасности со словами:

«Мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате».


Чем запомнился. Бывший министр обороны проработал в Совбезе чуть больше полугода. Внятной линией поведения за это время не отметился. Летом заявлял о российских боевиках на территории Беларуси, завел страницу в Фейсбуке, где клеймил протестовавших «уличных героев».

Где устроился после отставки. Был отправлен послом в Азербайджан, который активно закупает белорусскую военную технику. Месяц назад вручил верительные грамоты Ильхаму Алиеву.

Валерий Вакульчик

Фото: zarya.by

Вакульчик был уволен с поста госсекретаря Совбеза в октябре. Но более важной была его отставка с должности председателя КГБ месяцем ранее. Комитет госбезопасности он возглавлял 8 лет.

Чем запомнился. Вакульчик очень удачно оседлал для себя тему борьбы с коррупцией, за что его не раз нахваливал Лукашенко. При Вакульчике КГБ расследовал все громкие коррупционные дела, комитет отправлял за решетку и бизнесмена Юрия Чижа, и бывшего начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина, и известных медиков.

Где устроился после отставки. С осени прошлого года Вакульчик работает помощником президента-инспектором по Брестской области.

Юрий Караев

Фото: belta.by

Как и Вакульчика, Лукашенко уволил Караева в конце октября прошлого года.

Чем запомнился. Оправданием насилия и зверств со стороны сотрудников МВД в августе 2020 года. А также высказываниями из сливов аудиозаписей с голосом, похожим на его. На этих записях мужчина, например, говорит о Сергее Тихановском:

«Такая тварь опаснее всех... Нет на него статьи – надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!».

Другое шокирующее высказывание с аудиозаписей:

«Новый мем: синей жопой спасли страну!».

Где устроился после отставки. С осени прошлого года – помощник президента-инспектор по Гродненской области.

Виктор Лукашенко

Фото: dpa

В феврале текущего года Виктор Лукашенко был отправлен отцом в отставку с должности помощника президента по национальной безопасности, которую он занимал больше 13 лет.

Чем запомнился. Непубличностью и постоянным сопровождением отца при инспектировании им силовых структур.

Где устроился после отставки. Увольнение старшего сына Лукашенко было завернуто в красивую обертку: отец уступил ему пост президента НОК. Но МОК руководителем организации его не признал.

Кто еще был уволен из руководителей, близких к силовому блоку

Осенью прошло года Лукашенко отправил в отставку председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, который работал на этой должности больше 6 лет. Вскоре Сенько отправили послом в Китай.

В январе от поста министра по чрезвычайным ситуациям был освобожден Владимир Ващенко, который руководил МЧС больше 10 лет. Официальная причина – увольнение в запас по возрасту.
Михаил Валицкий
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