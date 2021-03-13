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Евродепутаты призывают перестать пускать белорусских дипломатов в Европарламент

Европейский парламент должен отреагировать на выдворение польских дипломатов из Беларуси. Так считают восемь депутатов ЕП. Свою позицию они изложили в письме, адресованном председателю структуры Давиду Сассоли.


Здание Европарламента в Брюсселе

Авторы документа напоминают, что в октябре 2020 года белорусские власти уже требовали от Литвы и Польши сократить персонал в своих посольствах в Беларуси. В ответ на это несколько членов ЕС, США и Великобритания отозвали также своих послов из Минска. "Самая последняя атака на европейских дипломатов произошла на этой неделе", — добавляют они, имея в виду высылку польского консула в Бресте.

Авторы письма призвали Сассоли инициировать "соответствующий ответ Европейского парламента, ограничив доступ в Европарламент для сотрудников посольства Беларуси в Брюсселе. Количество сотрудников белорусского посольства, имеющих физический или удаленный доступ к встречам, проводимым Европарламентом, должно быть ограничено". Кроме того, считают они, коммуникации с посольством в бельгийской столице должны быть пересмотрены.

Письмо подписали Пятрас Ауштравичюс, Роберт Бедронь и другие евродепутаты из Литвы, Польши, Испании, Франции и Венгрии.

Уже после того, как письмо было отправлено, дипломатический конфликт между Польшей и Беларусью сделал ещё один виток. Варшава признала персонами нон грата белорусских консулов в Белостоке и Варшаве, Минск — польского консула в Гродно.
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