Посольство США в Беларуси осудило высылку польских дипломатов

Фото с сайта interfax.by





"Соединенные Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают изгнание из Беларуси трех дипломатических и консульских сотрудников Генеральных консульств Польши в Бресте и Гродно", - говорится в заявлении, пишет interfax.by, опубликованном на сайте американской дипмиссии.





"Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств по обращению с дипломатами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнули в посольстве США.





Поводом для очередного всплеска дипломатической воны между Беларусью и Польшей послужили мероприятия, посвященные так называемому "дню проклятых солдат", прошедшие в конце февраля в Бресте. Прокуратура Бреста в этой связи возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.





В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому был заявлен протест в связи с участием консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". От консула потребовали покинуть территорию Беларуси.





В ответ на это Варшава также объявила персоной нон-грата одного из белорусских дипломатов. Минск назвал эти действия чрезмерными, ассиметричными и деструктивными и потребовал покинуть страну руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно.





В свою очередь Варшава накануне заявила, что высылает генконсула Беларуси в Белостоке, а также консула Беларуси в Варшаве.





"Проклятые солдаты" были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 40-х годах прошлого века. Их лидер Ромуальд Райс по кличке Бурый был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанном впоследствии актом геноцида.

Персона Райса является объектом героизации для польских радикалов, а его оправдание польским Институтом национальной памяти послужило причиной дипломатического скандала между Беларусью и Польшей. Минск требовал от Польши официальных объяснений, польского посла вызывали в МИД для дачи разъяснений по этому поводу. В МИД Беларуси заявляли, что "преступников вроде "Бурого" оправдать невозможно.







