После намека на стоимость его одежды Лукашенко заявил, что «костюм не его»
Правитель попытался заверить журналистов, что носит чужое.
Во время «Минской лыжни» журналисты из президентского пула задали Александру Лукашенко несколько неудобных вопросов, пишет Салідарнасць. В том числе попросили прокомментировать обвинения в коррупции, прозвучавшие в его адрес в фильме «Золотое дно».
Почти тут же состоялся забавный и показательный эпизод. По всей видимости, кто-то из журналистов намекнул на стоимость лыжного костюма, в котором правитель выступал на «Минской лыжне». Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.
Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз.
15:33 13/03/2021
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