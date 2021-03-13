Лукашенко назвал фильм оппозиции о его роскошной жизни ложью
В субботу, 13 марта, Александр Лукашенко пообщался с журналистами в Минске и ответил на их вопросы, в том числе и о недавнем фильме оппозиции о его богатствах.
Фото с сайта belnaviny.by
Он признался, что до сих пор не посмотрел этот фильм, ведь расследование достаточно длинное, а времени на его просмотр нет.
Однако анализ фильма ему уже предоставили. Он возмущен лживостью авторов расследования.
«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко.
Источник: belnaviny.by
13:57 13/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение