Лукашенко назвал фильм оппозиции о его роскошной жизни ложью

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Он признался, что до сих пор не посмотрел этот фильм, ведь расследование достаточно длинное, а времени на его просмотр нет.





Однако анализ фильма ему уже предоставили. Он возмущен лживостью авторов расследования.





«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко.











