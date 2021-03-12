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С могилевского завода уволили автора заявки на проведение митинга ко Дню Воли

31-летний активист Объединенной гражданской партии Роман Давыдов работал контролерам ОТК литейного производства на могилевском заводе лифтового машиностроения. Формально с ним прекратили рабочие отношения «по соглашению сторон», после того как он стал одним из заявителей митинга ко Дню Воли.


Сам Давыдов считает увольнение политически мотивированным и отмечает, что вынужден был согласиться с предложением руководства, так как то все равно нашло бы причину, чтобы его на предприятии не было, пишет mogilev.online. По мнению активиста, обращение в горисполком с заявлением за разрешением на проведение митинга ко Дню Воли ускорило прекращение трудовых отношений. Он говорит, что представители администрации беседовали с ним по поводу его инициативы.

Роман Давыдов устроился на предприятие в январе 2017 года. Тогда же стал членом Объединенной гражданской партии. В марте 2020-го администрация завода продлила с ним трудовой контракт на 2 года. Приказ об увольнении подписан 12 марта 2021 года.


Давыдов говорит, что увольнение не было неожиданным. По словам активиста, в декабре 2020 года во время наклеивания листовки с белой полосой посередине его задержали, а позже оштрафовали за порчу вида дома. Об инциденте стало известно на предприятии.

Работнику приказали письменно объяснить свои действия. В письме заместителю генерального директора предприятия Николаю Михалене активист написал, что был задержан в нерабочее время. Также сослался на заявление генерального директора Сергея Черткова, озвученное в сентябре 2020 года, что завод вне политики и то, чем занимаются работники в свободное время, для трудовых отношений не имеет значения.


По словам Давыдова, вскоре после штрафа начальник отдела ОТК предложил ему искать другую работу.

«Со мной прекратили трудовые отношения, чтобы у руководства предприятия не было проблем из-за моей гражданской позиции относительно событий в стране», — отмечает активист.

Роман Давыдов говорит, что не собирается оспаривать увольнение и будет искать новую работу. По словам активиста, из горисполкома насчет митинга его пока не беспокоили.
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