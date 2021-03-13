В четверг 11 марта Александр Лукашенко совершил ряд кадровых перестановок. Особо выделяется назначение вместо Ивана Носкевича руководителем Следственного комитета Дмитрия Горы — бывшего заместителя генпрокурора и начальника следственного управления КГБ.





Между тем не сказать, что Носкевича можно было заподозрить в нелояльности: СК принципиально не возбуждал уголовные дела после многочисленных обращений граждан по фактам нарушений закона со стороны силовиков, в том числе после избиений и убийств.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: что может означать это кадровое решение?





«Нужно учитывать патологический страх Лукашенко перед своим окружением»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что в целом новые кадровые решения Лукашенко направлены на усиление контроля.









«Так руководителем МЧС стал Вадим Синявский – представитель МВД. Это сделано для того, чтобы усилить контроль за структурой и применять МЧС в качестве дополнительного репрессивного средства», – сказал Усов.





Политолог не сомневается в лояльности уволенного с поста руководителя Следственного комитета Носкевича.





«Не думаю, что увольнение Носкевича связано с нелояльности этой структуры. СК за эти полгода проводил достаточную активность по выявлению и возбуждении уголовных дел в отношении политических оппонентов. Возможно, Лукашенко считает, что новые руководители будут более усердны в политических репрессиях и преследованиях. Регулярные кадровые перестановки также могут говорить о том, что Лукашенко подозревает внутренний саботаж, пытается избежать паралича системы», – считает Усов.





За последние полгода Лукашенко отправил в отставку ряд высокопоставленных силовиков, которые помогли ему сохранить власть в августе прошлого года. Были уволены прежние руководители МВД, Совбеза, генпрокурор, помощник по национальной безопасности, теперь дошла очередь до главы СК.





Политолог имеет еще одно объяснение этим отставкам.





«Нужно учитывать психологию диктатора, патологический страх Лукашенко перед своим окружением. Нельзя забывать, что силовики, которых он меняет, были свидетелями его слабости и беспомощности. Скорее всего, они были на закрытых совещаниях, где Лукашенко давал эмоциональные указания о чрезмерном применении силы. Они помнят, как он бегал с автоматом и кричал на е. Для Лукашенко это может нести угрозу. Он старается поскорее избавиться от тех людей, которые были свидетелями его слабости. Не хочет, чтобы они просто своим видом напоминали ему об этом и том, что он обязан им», – полагает Усов.





«При этой власти виновных привлекать к ответственности не будут»

Генерал-лейтенант милиции в отставке и бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY напомнил о значении Следственного комитета среди других силовых структур.









Фото: svaboda.org





«До образования Следственного комитета следствие в основном концентрировалось в МВД, прокуратуре и КГБ. С созданием СК следствие забрали из этих органов. СК находится в прямом подчинении президенту. Поэтому неудивительно, что нет возбужденных дел по заявлениям граждан в отношении силовиков», – сказал Гриб.



