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Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.





Общий подход российских медиа – акцентирование на восприятии официальным Минском соседних государств как угрозы. В этой схеме только Россия приводится как гарант стабильности и безопасности. При этом государственные СМИ и холдинг Усманова подают тезисы о стремлении сопредельных государств дестабилизировать ситуацию в Беларуси, основываясь на словах руководителей белорусских спецслужб. Либеральные медиа вроде «Дождя» делают то же самое, но добавляют «толику сомнения».





Заданные таким образом рамки оставляют небольшое поле для манёвров при освещении деятельности оппозиции. Доминирующий нарратив – оппоненты Лукашенко будут пытаться возобновить протестную активность, используя любые методы дестабилизации ситуации, вплоть до терактов. Естественный вывод, к которому подталкивают аудиторию, – оппозиция контролируется, финансируется Западом и не учитывает интересы белорусского народа.





В отличии от летне-осенних протестов потребителя информации готовят к жесткой и возможно жестокой активности белорусских правоохранительных органов, заранее оправдывая их действия предотвращением возможной террористической угрозы.





Российские СМИ не забывают подчеркнуть слабость белорусской власти, которая не смогла за семь месяцев взять ситуацию под контроль.