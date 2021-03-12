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Соответствующую информацию опубликовал российский телеграм-канал «Незыгарь».





«Лукашенко склоняется до конца марта отправить в отставку правительство Романа Головченко. Новый премьер в будущем станет и.о. президента», - говорится в сообщении.





Также инсайдеры предположили, что сменщиком Головченко может стать председатель ЕЭК Михаил Мясникович.





«Его кандидатура устраивает и Лукашенко, и Москву. Кроме того, Мясникович воспринимаем практически всеми кланами и известен на Западе», - отмечают авторы.





Отметим, что ранее российский телеграм-канал был замечен в распространении не совсем правдивой о нашей стране информации.



