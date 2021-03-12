По сути, силовики получили разрешение на самофинансирование, теперь им официально можно оставлять себе часть заработанных денег, например, от сдачи вторичных ресурсов и драгметаллов.





Андрей Дмитриев. – Если говорить совершенно простым языком, Лукашенко пытается решить две задачи: повышение лояльности и уменьшение стоимости этой лояльности, потому что бюджетных денег все меньше. Он пытается сделать так, чтобы силовики «получили страну в кормление». Чтобы не только ему нужно было постоянно что-то выплачивать им из бюджета, но и дать им самим возможность «брать» бизнес, который им важен. – Когда я прочитал новость, пишет udf.name, что можно совмещать услуги в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли, вспомнил старый анекдот из 90-х годов прошлого столетия: «Устроился молодой милиционер на работу – и пропал. Месяц не приходит за зарплатой, второй, третий. Вызывает его начальник, почему, мол, деньги не поучаешь. «Я думал, дали пистолет – и крутись, как хочешь…», – так прокомментировал в своем Вечернем стриме скандальную новость экс-кандидат в президенты. – Если говорить совершенно простым языком, Лукашенко пытается решить две задачи: повышение лояльности и уменьшение стоимости этой лояльности, потому что бюджетных денег все меньше. Он пытается сделать так, чтобы силовики «получили страну в кормление». Чтобы не только ему нужно было постоянно что-то выплачивать им из бюджета, но и дать им самим возможность «брать» бизнес, который им важен.





Понятно, что силовики в бизнесе – это возможности для большой коррупции и, конечно, для силовых решений тех вопросов, которые должны были быть решены по закону.





Более того, это очень опасно, поскольку означает большой передел собственности. Он уже потихоньку идет – я думаю, что мы видим это на примере Green, уже точно знаю несколько примеров в Минске, связанных с ресторанным бизнесом. <Официальное разрешение> этот процесс только увеличит.





Задача стоит, чтобы теперь у силовиков в бизнесе было «кормление», тогда они будут еще более лояльны существующей власти, с еще большим остервенением будут готовы ее защищать. А стоить непосредственно для бюджета это будет гораздо меньше.





Лукашенко сейчас создает такие законы, которые неизбежно будут отменены любой новой властью. И это еще один аргумент для силовиков, почему они должны защищать именно его. Хотя вообще-то это нонсенс, что люди, которые находятся на выполнении боевых, по сути, задач, не важно, внутри государства или вовне, используя это положение, могут быть задействованы в бизнесе.





Все эти действия, отмечает Андрей Дмитриев, предприняты не из большой любви правителя к силовикам, а с целью еще больше втянуть их в подавление протестов:





– Протесты будут – в разных формах и проявлениях, более или менее массовые, но они будут. И, представляя 11 марта ряд новых силовых назначений, обращаясь к армии, Лукашенко сказал буквально следующее: «войны приобретают иной характер» и воевать им теперь придется не вовне, а внутри страны.





То есть, взамен на возможность, которую он дает указом о «кормлении», Лукашенко хочет, чтобы армия была втянута во внутренние политические разборки и своими руками душила протест белорусов.





…Но когда я говорю слово «армия», я представляю себе не Вольфовича, не генералов в погонах и лампасах, а представляю солдат-срочников, которых могут ставить в оцепление. Ведь одно дело попытаться повесить лапшу на уши генералу, полковнику, майору – гораздо проще идеологически обработать парня 18-ти лет, сказать ему, что это присяга, запугать, что если он не выполнит приказ, то все будет гораздо хуже, и так далее.





Поэтому я считаю, что нужно срочно создавать обращение к армии и говорить об этом военным – не дайте себя втянуть во внутриполитические разборки! Оставайтесь в стороне, насколько можно. Потому что в ситуации после политического кризиса, если армия не будет втянута в кровавые дела, связанные с насилием, с подавлением протестов, она будет одним из немногих институтов, который может сохранить уважение общества, и станет одной из основ той Беларуси, где у людей должно быть уважение к государству.





Если же армия окажется втянута в политические игры, такой возможности не будет. Армия станет в один ряд с ОМОНом, только все будет гораздо страшнее…





Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил, что в ближайшее время планирует создать и призвать как можно больше белорусов подписать обращение о том, что армия не должна и не может быть инструментом политической борьбы: «Поверьте мне, уважаемые солдаты, прапорщики, лейтенанты, сержанты, офицеры – никакие деньги, никакие льготные кредиты этого не стоят».