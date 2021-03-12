



Первые обвинения в адрес губернатора штата Нью-Йорк от Демократической партии Эндрю Куомо прозвучали в конце февраля. О его неподобающем поведении публично заявила бывшая сотрудница департамента экономического развития администрации штата Линдси Бойлан.





По ее словам, инциденты произошли 2016–2018 годах: губернатор предлагал ей сыграть в карты на раздевание и поцеловал в губы без ее согласия. После этого о неуместных высказываниях губернатора заявила Шарлотта Беннетт, другая бывшая сотрудница его администрации.





По ее словам, губернатор неоднократно задавал вопросы о ее интимной жизни и намекал на готовность завести роман (Куомо в 2019 году расстался со своей давней подругой, знаменитым шеф-поваром Сандрой Ли, отмечает The New York Times).





После этого 33-летняя жительница штата Анна Руч рассказала, что встретила Куомо на свадьбе в сентябре 2019 года. Во время разговора Куомо положил руку на ее обнаженную поясницу и предложил поцеловать ее, рассказала женщина.





Следом о пережитом опыте рассказала Карен Хинтон, бывший консультант Куомо в 2000-х, когда он был главой Департамента жилищного строительства и городского развития США. Хинтон сказала, что он вызвал ее в гостиничный номер и заключил в «интимные объятия». Почти одновременно Ана Лисс, бывшая помощница губернатора, заявила, что Куомо заставил ее чувствовать себя неловко, задавая ей вопросы о ее личной жизни и целуя ее руку.





Наконец, 10 марта газета The Times Union of Albany опубликовала рассказ неназванной женщины о том, что в 2020 году ее вызвали в частную резиденцию губернатора, чтобы помочь Куомо с некой технической проблемой, а когда они остались один на один на втором этаже, губернатор закрыл дверь и полез руками ей под блузку.









Сам Куомо последовательно отрицал все обвинения, касавшиеся прямых сексуальных домогательств. Но при этом — уже после публикации в прессе заявлений от первых трех женщин — признал, что поцелуи и объятия были его «обычным и привычным способом приветствия».





«Если они [женщины] обиделись на это, прошу прощения. Если они пострадали от этого, я прошу прощения. Если они ощутили боль от этого, я прошу прощения. Я прошу прощения. Я не собирался этого делать. Я не имел в виду ничего такого», — добавил он.





Положение Куомо усугубил другой скандал, который развивался параллельно с обвинениями в домогательствах. В январе офис генерального прокурора Нью-Йорка выяснил в ходе расследования, что количество смертей от коронавируса в домах престарелых в штате было занижено на несколько тысяч.





Куомо признал это, но следом The New York Times и Wall Street Journal сообщили, что именно помощники губернатора изменили июльский отчет его администрации, чтобы скрыть количество смертей — и сделали это на несколько месяцев раньше, чем ранее признавал сам глава штата.





Расследования в отношении Куомо начали прокурор штата и нижняя палата его парламента. Последнее означает начало процедуры импичмента губернатора

Полномочия расследовать обвинения в адрес губернатора офис Куомо 2 марта предоставил генеральному прокурору штата Летиции Джеймс. Та, в свою очередь, привлекла для этого двух юристов, один из которых, Джун Ким, ранее занимал должность главного федерального прокурора Манхэттена.





Не дожидаясь итогов этого расследования, ведущие политики штата начали требовать отставки Куомо. 8 марта с таким призывом выступили 23 женщины из числа членов Ассамблеи Нью-Йорка — состоящей из 150 членов нижней палаты парламента (легислатуры) штата.





Лиз Крюгер, член Сената штата от Демократической партии и председатель его финансового комитета, заявила, что несмотря на необходимость к 1 апреля согласовать бюджет Нью-Йорка, она не будет обсуждать его с Куомо. «Я бы предпочла иметь дело с новым губернатором, который, как мне кажется, нам необходим», — сказала она.





11 марта уже 121 член Ассамблеи и Сената штата — 65 демократов и 56 республиканцев — публично заявили, что Куомо должен покинуть пост.





К этому призыву присоединился мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он назвал инциденты с губернатором «отвратительными» и добавил: «Он [Куомо] больше не может быть губернатором. Все просто».





В тот же день Ассамблея штата объявила о начале собственного парламентского расследования поведения губернатора, что заложило основу для начала процедуры его импичмента, констатирует The New York Times. Спикер Ассамблеи Карл Э. Хисти также подчеркнул, что речь идет именно о расследовании в рамках процедуры импичмента.





Ассамблея объявила, что предоставит своему судебному комитету широкие полномочия по расследованию как предполагаемых сексуальных домогательств, так и действий администрации штата в связи со смертностью в домах престарелых. Комитет получил право вызывать свидетелей и запрашивать необходимые документы.









Если по итогам расследования Ассамблея простым большинством проголосует за импичмент, дела направят на судебный процесс в Сенате штата, который уже вынесет решение об отставке Куомо, объясняет The Washington Post.





Импичмент, если он состоится, будет первым подобным случаем в штате за более чем столетие: в прошлый раз это произошло в 1913 году с губернатором Уильямом Сульцером, пишет The New York Times. Впрочем, в 2008 году, когда стало известно о том, что губернатор Элиот Л. Спитцер оказался клиентом элитной сети секс-услуг, законодатели штата тоже начали подготовку к импичменту — и после этого Спитцер сложил полномочия сам.





Сам Куомо продолжает настаивать на своей невиновности и призывает дождаться итогов прокурорского расследования.