За прошедшие полгода было возбуждено не менее пяти уголовных дел по ст. 289 УК (акт терроризма) - как за всю современную историю страны. А КГБ внес в список причастных к терроризму аж 19 белорусов, чего ранее вообще не было. Что происходит? Эксперт в области безопасности рассказал « Сильным Новостям » о причинах «развития» в Беларуси терроризма





Масла в огонь подлило недавнее заявление главы госбезопасности Ивана Тертеля о «резкой активизации террористических угроз» и деятельности «отдельных террористических групп», которых готовили за рубежом:





«Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты, как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения».





Также генерал сообщил о задержании очередной организованной группы лиц, которая готовила теракты в стране.





«Обнаружены тайники с большим количеством взрывчатых веществ, тротил исчисляется десятками килограммов, пластид большое количество, взрывных устройств, специального оружия, предназначенного для диверсионной деятельности, а также дистанционные средства по подрыву различных объектов»,— сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».





По словам Тертеля, задержанные «прошли определенную серьезную подготовку, участвовали в различных мероприятиях на территории стран, где проходили вооруженные конфликты».





Правда, сославшись на интересы следствия, ни фамилий, ни конкретных фактов глава спецслужбы не назвал. Здесь он явно проявил осторожность в отличие от своих предшественников, которые делали аналогичные заявления по фактам, которые либо выглядели фантастическими, как, например, план террористов отравить воду в Минске в 2006 году дохлыми крысами, либо вообще не подтверждались в судах, как, например, автобусы и гаражи с оружием оппозиции в 2010 году.





Были и другие истории, которые белорусские спецслужбы подавали под соусом терроризма. Из относительно свежих примеров — задержание летом прошлого года 33 российских боевиков-«вагнеровцев», которых якобы забросили «для дестабилизации обстановки» накануне президентских выборов. Из дела вышел пшик, пришлось всех отпустить и извиняться.





Не из этой ли «оперы» задержание очередных боевиков с тротилом и пластидом? Это искусственное нагнетание обстановки? Если да, то с какой целью? Или действительно реалии таковы, что Беларусь может оказаться в списке стран, которые лучше объезжать стороной?





С такими вопросами «Сильные Новости» обратились к эксперту по проблемам безопасности, руководителю аналитического центра Belarus Security Blog Андрею Поротникову.





— Это часть стратегии по запугиванию, — говорит Поротников. — Людей, недовольных властью, пугают суровой ответственностью, тех, кто придерживается нейтральной позиции, — возможной дестабилизацией, а сторонников режима, которых в обществе называют «ябатьками», видимо, пугалкой «кругом враги» призывают сплотиться и быть бдительными.





Эта песня давняя, ничего в ней нового, кроме того, что сейчас доверяющих спецслужбам абсолютное меньшинство. Но присутствует и страх перед народом, он явно таков, что в жертву ему принесен имидж самой безопасной страны постсоветского пространства. Вспомните «дело Белого легиона», с чего оно началось и чем закончилось.





— Действительно, много чего было из этой «оперы» фантазий спецслужб. И крысы, и гаражи с оружием, и прорыв со стрельбой на границе… Создается впечатление, что такими вбросами госбезопасность и себе в ногу стреляет, и экономике вред приносит, показывая Беларусь, как «территорию развивающегося терроризма».





— Уверен, что это не инициатива спецслужб, они — исполнители. Есть заказ сверху, и они вынуждены подводить под это базу, создавать альтернативную реальность.





— Судя по всему, год будет тяжелым в плане репрессий и закручивания гаек. Попались на глаза данные за 2020 год по экстремизму в России — всего 500 случаев. А в Беларуси, по официальным данным, с августа прошлого года возбуждено и расследуется почти 2,5 тысячи уголовных дел так называемой экстремистской направленности.





— Страна входит в полосу политической турбулентности, вызванной упадком существующей системы и необходимостью ее демонтажа. Думаю, это продлится до 2030 года. Так что такие качели надолго, просто формат их будет меняться.





— Вы считаете, что у существующего белорусского режима есть запас прочности, чтобы продержаться до 2030 года?





— Нет, конечно, но и у его сменщиков запаса прочности не будет.