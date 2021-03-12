Указ Лукашенко: Носкевич не отправлен в отставку













Зачислить генерал-майора юстиции Носкевича Ивана Даниловича в распоряжение

председателя Следственного комитета Республики Беларусь», — гласит указ.





Такая формулировка обычно означает, что для генерала еще не найдена новая должность, и пока он числится за прежним ведомством. Через какое-то время, как показывает практика, силовику находят новый пост в других правоохранительных органах или отправляют на гражданскую работу.