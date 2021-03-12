+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Указ Лукашенко: Носкевич не отправлен в отставку

Официально опубликован указ об увольнении Ивана Носкевича с поста председателя Следственного комитета. Причина увольнения в документе не указана, но из него следует, что генерал не отправлен в отставку.




Зачислить генерал-майора юстиции Носкевича Ивана Даниловича в распоряжение 
председателя Следственного комитета Республики Беларусь», — гласит указ.

Такая формулировка обычно означает, что для генерала еще не найдена новая должность, и пока он числится за прежним ведомством. Через какое-то время, как показывает практика, силовику находят новый пост в других правоохранительных органах или отправляют на гражданскую работу.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]