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Воскресенский притормозил: учредительный съезд создаваемой им партии пройдет только в декабре 2021 года

Юрий Воскресенский сообщил в эфире ОНТ, что учредительный съезд партии «Демократический союз» пройдет только в декабре 2021 года. Возможно, так хотят обезопасить этот политический проект от рисков грядущей перерегистрации партий.



По словам Воскресенского, оргкомитет партии создан активистами из штаба Валерия Цепкало. Глава комитета — Андрей Ланкин, который ранее работал в Wargaming.

Сейчас активно набирается инициативная группа, пишется программа. Они очень детально работают, и это очень интересно.

Также Воскресенский заявил, что два месяца в СИЗО помогли ему «очиститься от гаджетов» и «стать над схваткой».

Как сообщалось, Юрий Воскресенский работал в инициативной группе Виктора Бабарико на низовом уровне, отвечая за сбор подписей в одном из районов Минска. Воскресенский был участником знаменитой встречи в СИЗО с Лукашенко. Именно по итогам того разговора политический активист и бизнесмен был отпущен на волю. Пока точно неизвестно, что с уголовным делом в его отношении: оно закрыто либо вместо этого предъявлена «административка» за незаконный митинг.

Воскресенский регулярно выступает на госТВ. Власти приглашают его на свои мероприятия. Например, он был на Всебелорусском народном собрании.
Officelife.media
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