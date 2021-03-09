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Латушко посоветовал Мезенцеву перечитать «Преступление и наказание»

Латушко ответил Мезенцеву, который сравнил КС с обществом книголюбов. И посоветовал перечитать «Преступление и наказание»

 «Преступление уже случилось на территории Беларуси, а наказание еще не наступило – но определенно наступит», - убежден руководитель НАУ.
Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко прокомментировал слова посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, который сравнил Координационный совет (КС) с обществом книголюбов.

«Сожалею, что посол не видит необходимости общаться с людьми с другой точкой зрения. Жаль, что внешнеполитическое ведомство так и не высказало оценку по фактам убийств мирных демонстрантов, по фактам тысяч случаев насилия, а также о задержаниях десятков тысяч протестующих», – сказал Павел Латушко в комментарии для телекомпании «БелСат».

Экс-министр культуры посоветовал послу перечитать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».


«Преступление уже случилось на территории Беларуси, а наказание еще не наступило – но определенно наступит. Если посол России говорит, что мы клуб фанатов, пусть мы болельщики, но мы болеем за белорусский народ», – подчеркнул Павел Латушко.
Он отметил, что Координационный совет получил поддержку более полумиллиона белорусов на платформе «Голос».

«Так что КС, безусловно, может говорить от лица общества. А вот Лукашенко, который своей рукой нарисовал себе 80%, не может», – утверждает руководитель НАУ.
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