Международная правозащитная организация отмечает, что изучила 50 видеозаписей и пришла к выводу, что жестокие действия сил безопасности стали систематическими. "Многие из задокументированных убийств равносильны внесудебным казням", - говорится в сообщении.





По данным Amnesty International, силовики применяли против протестующих боевые патроны, в результате чего уже погибло около 60 человек.





Сообщается о новых, но пока не подтвержденных смертельных случаях 10 и 11 марта: полиция пыталась разогнать протестующих в городах и поселках по всей стране, используя слезоточивый газ и другое оружие.





СМИ ранее сообщали, что силы безопасности Мьянмы открыли огонь во время патрулирования крупнейшего города страны Янгона, где продолжаются протесты. Они провели рейды по квартирам: хотели изъять похищенное у полиции оружие. Задержаны сотни человек.





Кроме того, силы безопасности обыскали дома, где живут сотрудники железнодорожного вокзала в Янгоне, присоединившиеся к общей забастовке против военного переворота.





AP отмечает, что по мере того как массовые протесты набирают оборот, военный режим столкнулся с противостоянием со стороны этнических партизанских сил. До недавнего времени они лишь ограничивались осуждением государственного переворота, пишет interfax.by





Военный переворот в Мьянме был совершен 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.





Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.





Действия военных вызвали волну протестов населения страны, прошла серия демонстраций, режим применил жесткие меры подавления. Более 60 протестующих были убиты и около 2 тыс. человек были задержаны силами безопасности после переворота. СМИ отмечают, что переворот обратил вспять годы медленного движения к демократии в стране.



