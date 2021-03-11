



Александр (слева) и Виктор Лукашенко





В ответ НОК Беларуси заявил, что позиция МОК не может служить причиной для прекращения полномочий Виктора Лукашенко в качестве президента организации.





«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене», – сказано в заявлении НОК Беларуси.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: какие цели преследовали белорусские власти, когда Александр Лукашенко освободил пост руководителя НОК для старшего сына?





«Виктор все равно остается в близком кругу Лукашенко»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что расчет властей был простым.





«Они думали, что это кадровое решение может решить проблемы в отношениях с МОК, тем более, что Виктор Лукашенко ушел с государственных постов и перестал быть помощником президента по национальной безопасности. Вместе с тем было понятно, что и к Виктору Лукашенко со стороны МОК также достаточно много вопросов», – сказал Казакевич.





Он не исключает, что белорусские власти будут продолжать выстраивать линию, что с руководства НОК нужно снимать санкции, т.к. Виктор Лукашенко «формально теперь не связан с режимом».





Отставка старшего сына руководителя страны с поста его помощника целиком объясняется необходимостью налаживаний отношений с МОК или в этом уходе могли быть и другие причины?





«Не надо в такой ситуации придавать большого значения формальным должностям. Даже отсутствие формального поста не определяет все окончательно, Виктор все равно остается в близком кругу Лукашенко, все равно влияет на принятие решений – наверное, за ним остались какие-то вопросы, связанные с курированием безопасности», – считает Казакевич.





Санкции против руководства белорусского НОК – могут ли они остановить репрессии против спортсменов?





«Как минимум позиция МОК будет являться для властей серьезным ограничителем. Автоматически это не приведет к тому, что власти признают свои ошибки и все открутят назад. Но нанесен серьезный удар и по их имиджу, и по финансовым вложениям в сферу спорта. Международные санкции выступают чуть ли не единственным ограничителем, который приводит к большим издержкам из-за репрессий», – полагает Казакевич.





«Был расчет, что трюк пройдет. Не получилось»





Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил, что не стоит искать иных глубоких смыслов в кадровых перестановках в белорусском НОК.





«Был простой расчет, что этот трюк пройдет, что для МОК член семьи менее токсичен, чем сам Лукашенко. Руководитель страны хотел и контроль свой сохранить, и решение МОК по санкциям обойти. Не получилось», – сказал Егоров.





В Белорусском фонде спортивной солидарности считают решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко руководителем белорусского НОК справедливым. При чем там обратили внимание, что ранее принятые санкции были, по сути, предварительными. Теперь же МОК признал, что дискриминация спортсменов в Беларуси все еще имеет место, и продлил действие санкций.





Но остановят ли эти санкции репрессии против спортсменов? Приведут ли они к восстановлению уволенных их спортивный организаций?





«Скажем так: санкции МОК – это существенный фактор в разговоре с белорусскими властями. Непосредственно решающим фактором они не станут, но они имеют большое значение для спортсменов и спортивной солидарности. Это может привести к тому, что репрессии против спортсменов пойдут на спад, или к тому, что власти хотя бы пойдут на разговор с ними», – считает Егоров.





Добавим, что согласно сообщениям СМИ, давление со стороны МОК на белорусские власти может еще и усилиться. Летом в Токио состоятся Олимпийские игры, и в МОК готовы обсудить запрет выступления сборной Беларуси под государственным флагом – такому наказанию уже подвергалась Россия из-за допингового скандала.