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Посол России Мезенцев заявил о необходимости единой символики Беларуси и России

Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев в интервью РБК сказал, что Союзному государству нужна собственная символика, но пока в этом направлении не ведется целенаправленная работа.


По словам Мезенцева, это его личное мнение, дипломат выражает его как человек, который «иногда разговаривает с людьми на улицах» в Минске. Политик отметил, пишет newsbel.by, что в настоящее время наблюдает «активную пропаганду Евросоюза в Беларуси», в отличие от ситуации вокруг СГ.

 Мезенцев заявил: «Я подумал о том, что нам надо добиться того, чтобы все граждане РФ и РБ, или абсолютное большинство тех, кто интересуется политической жизнью, общественной жизнью, понимали, что такое Союзное государство,- добавил, — У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ, — продолжил, — У нас есть возможность, у каждого белоруса или у каждого россиянина, поехать в родную братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, переговорить с партнерами, получить лечение, выстроить бизнес, — уточнив, — Здесь нет никаких ограничений, — и задал вопрос, — Умеем ли мы об этом говорить? — ответив на него, — Наверное, не очень. Знают ли об этом миллионы граждан Беларуси и России? Думаю, понаслышке». 

Посол полагает, что создание символики СГ станет «важным сплачивающим фактором». 

Дипломат отметил: «Давайте подумаем, может быть, журналисты РБК предложат какие-то эскизы, идеи, — уточнив, — Я думаю, что стороны, и российская, и белорусская, изучат, посмотрят, возможно, согласятся с чем-то».
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