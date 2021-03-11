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Как друзья Лукашенко присосались к кормушке?

Несмотря на то, что уровень грабежа и взяточничества зашкаливает, большинство белорусов об этом даже не догадывается.

Как друзья Лукашенко присосались к кормушке?
Беларусь – одна из самых коррумпированных стран в Европе, следует из беспрецедентного в своей жестокости заявления Международной организации GRECO, созданного Советом Европы.

Но, согласно тому же заявлению, белорусская коррупционная система построена очень хитро. Несмотря на то, что уровень грабежа и взяточничества зашкаливает, большинство белорусов об этом даже не догадывается.

Как же властям Беларуси это удается? Насколько далеко тянутся щупальцы белорусского коррупционного спрута? Как страдают от этого рядовые граждане и во сколько обходятся бюджету некоторые такие кормления? Все это в новом выпуске программы «Давайте разбираться» на телеканале Белсат.

В новом расследовании журналисты изучили деятельность менее известных бизнесменов и тех из них, о ком многие уже забыли, ведь они удачно прячутся в тени. Мы расскажем, как происходил передел наиболее прибыльных отраслей белорусской экономики и каким образом работают схемы вывода денег из государственной казны.


Полный текст расследования доступен в формате pdf.
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