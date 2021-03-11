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Как много мы еще не знаем: в сеть попала информация о секретном указе Лукашенко о привлечении армии к разгону протестов

Как утверждается, секретным указом еще в 2012 году было легализовано привлечение армии для разгона протестов.

Как много мы еще не знаем: в сеть попала информация о секретном указе Лукашенко о привлечении армии к разгону протестов
Беларуский Народный Трибунал опубликовал ответ МВД на обращение сотрудника Следственного комитета, в котором говорится, что после выборов были сформированы отряды из военнослужащих для разгонов мирных акций протеста и в связи с массовостью акций не велся ни учет их участников, ни их продолжительность, ни дата или место проведения.


Также в ответе ссылаются на указ Лукашенко №99-с от 23 февраля 2012 года, который, видимо, легализует привлечение военнослужащих Министерства обороны для разгона мирных граждан. 

БНТ утверждает, что это секретный указ, его нет ни на одном правовом портале и его полное содержание пока неизвестно, пишет the-village.me

Напомним, Конституция запрещает использование армии против населения страны, однако, начиная с 9 августа в подавлении мирных протестов принимали участие не только военнослужащие МВД, но и спецбригады Минобороны.
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