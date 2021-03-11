Завершилась замена ключевых фигур силового блока с начала политического кризиса. Одним из последних должности лишился руководитель Следственного комитета Иван Носкевич. О чем свидетельствуют перестановки?





Обращает на себя внимание, что практически все руководители других министерств и ведомств после смены правительства в июне прошлого года работают по-прежнему, никто их не трогает. И наоборот, руководителей фактически всех силовых структур Лукашенко поменял.





Напомню, после 9 августа 2020 года дважды менялся госсекретарь Совета безопасности, поменялись председатель КГБ, председатель Комитета госконтроля, министр внутренних дел, генеральный прокурор, председатель таможенного комитета, председатель Госкомитета судебных экспертиз.





Все это означает, что в силовых ведомствах далеко не все так, как хотелось бы Лукашенко, там происходят какие-то процессы брожения. Лукашенко сомневается в их лояльности, поэтому лихорадочно тасует.





Увольнение Ивана Носкевича с должности председателя Следственного комитета (СК) было предсказуемым. Ведь, по разной кулуарной информации, эта структура, как оказалось, самая нелояльная Лукашенко.





По данным iSANS (международная инициатива экспертов из разных стран), только в центральном аппарате Следственного комитета уволили 40 лиц, которые во время избирательной кампании отдали свои подписи в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах.





Два отдела центрального аппарата СК остались в итоге практически без сотрудников. Поэтому даже странно, что Иван Носкевич до сих пор досидел на своем посту.





Совсем не случайно, что новым председателем Следственного комитета Беларуси Лукашенко назначил Дмитрия Гору, который 26 лет служил в КГБ.





Генералы Комитета госбезопасности все чаще выдвигаются на ключевые должности в государстве. Наверное, потому, что они руководствуются принципом, сформулированным Лукашенко: иногда не до законов.





Обращает на себя внимание и то, что новым министром по чрезвычайным ситуациям стал бывший глава милиции Гродненского облисполкома Вадим Синявский. То есть человек не из структуры МЧС, а из другого силового ведомства.





Не для того ли, чтобы МЧС было более "заточено" на борьбу не с пожарами, а с протестами?