Петр Кузнецов: Нельзя привязывать протест к конкретной дате

"Чего ждать от 25-го марта? Искренне отвечаю: не знаю. Есть догадки и предположения, но я не хочу их озвучивать хотя бы ради того, чтобы они не повлияли на чей-то настрой, - пишет Петр Кузнецов.





Но есть одна штука, которую я знаю, точнее, убежден, что знаю. Ассоциировать столь ожидаемую многими вторую волну протеста и возможные перемены с конкретной ожидаемой датой, будь то 25 марта или любая иная – огромная ошибка или, как вариант, результат умышленных информационных манипуляций со стороны спецслужб.





Осенью и зимой, когда стало очевидно, что протест идет на спад, о второй волне весной заговорили многие. Я не помню, чтобы кто-то ассоциировал ренессанс массовых акций именно с 25 марта, такого, в принципе, не было.





Писали и говорили о том, что пройдет ковид, станет тепло, придут экономические трудности как дополнительный фактор – о многих возможных причинах, но не о том, что будет какая-то дата и – бац! Все случится именно в эту дату. Как в Новый год.





Последняя попытка подогнать активизацию протеста под конкретный день была связана с объявлением «общенациональной забастовки» 26 октября и закончилась, будем откровенны, довольно провально: в забастовку пошел по большей части лишь частный бизнес, многие представители которого впоследствии жестоко за это поплатились.





Акция не набрала мощи, не принесла ожидаемого результата и очень предсказуемо вызвала волну депрессии и демотивации и можно с большой долей уверенности говорить, что именно с этого момента массовые протесты пошли на спад очень заметно.





Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: если 25 вдруг не получится, а ожидания от этого дня будут высокими, то это станет началом не второй волны протеста, а второй волны деморализации.





Второй момент, связанный конкретно с датой 25 марта. Действительно, как пишут и говорят многие, эта дата – сакральная для национально-ориентированных людей. Однако властью Лукашенко недовольны куда более широкие круги, многие представители которых вообще не задаются вопросами культурной и цивилизационной принадлежности.





Спору нет, попытка, если таковая имеет место быть осознанно, сплотить всю нацию под знаменем борьбы с системой именно на основе национальной идеи, смотрится хорошо, однако вопрос: готовы ли к этому белорусы?





Я думаю, что всем сейчас важно понимать: 25 марта действительно может быть днем, когда недовольные в очередной раз продемонстрируют, как их много. И при удачном стечении обстоятельств он может стать днем, с которого стартует новый виток борьбы. Это может быть, этого нельзя исключать.





Но не стоит «затачивать» себя на то, что это должно произойти «сейчас или никогда». Летние и осенние протесты лишили систему легитимности, подкосили ее ресурсы, однако не смогли ее снести.





Сейчас, используя оставшиеся силы, власть ожесточенно борется с недовольными, пытаясь полностью их деморализовать, местами и временами даже перехватывая инициативу.





На короткой дистанции это приносит определенный успех, однако в перспективе система все равно обречена: лишенная как внутренней, так и внешней легитимности, она сейчас существует в режиме каждодневного институционального ослабления, работают процессы, подобные коррозии.





Коррозия разъедает даже те конструкции, против которых оказываются бессильными и крупнокалиберные снаряды, с этим ничего не поделаешь.





Момент, когда протест снова поднимется и реально сметет изношенные механизмы режима, безусловно, наступит. Однако дату его никто не в силах предсказать. Тут должно сойтись несколько факторов.





Протест должен вызреть до состояния, когда воля к победе и справедливости, эмоции станут сильнее, чем опасения за свою участь в случае неудачи.





Он должен сдетонировать под влиянием некоего мощного импульса. Он должен столкнуться не лоб в лоб с мобилизованной силой, а с действительно ослабленным противником.





И – самое главное: люди в этот момент должны быть полны веры. Друг в друга и в итоговый успех.





Не растерять эту веру – одна из главных задач".